مازال أمير القلوب الماجيك، محمد أبو تريكة، متربعا صدارة قائمة ” تريند ” تويتر التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، لليوم الرابع على التوالي، وتحديدا منذ مساء الثلاثاء الماضي وصدور قرار بوضع اسمه على قائمة الإرهابيين .





فبعد هاشتاج #ابو تريكة مش مجرم، #ارهابي القلوب، و#ابو تربكة يمثلني، تصدر اليوم وأمس هاشتاج #تويته فعشق أبو تريكة، وذلك ردا على هجوم الفنانة داليا البحيري على حبيب الملايين، حينما وصفته بالؤم قائلة ” ارهابي وكله لؤم فلاحين ” من خلال تعليق كتبته على حسابها الشخصي على ” فيس بوك “، ولاقت حينها هجوم شديد من قبل أواتراس ومحبي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وصل إلى حد تناوب الألفاظ ونشر صور مسيئة للفنانة مما أجبرها على الاعتزار وحذف المنشور، قبل أن يرد عليها كلا من الفنانة أيتن عامر حيث عبرت عن اندهاشها قائلة: “ده بجد ولا بتهزري؟!!”، هذا غير تعلق الفنان والكاتب “عمرو محمود ياسين”، فقال: “بحترم رأيك مع انه مش عدل لانه اعتمد علي إنطباعات شخصية وملامح”، بينما رد طارق الجنايني قائلاً :”طب ليه الظلم ده!” .

كما عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب والمعروف انتمائها للنادي الزمالك عن غضبها من تعليق البحيري، واصفة إياه بالتجريح

ورصدت شبكة الأعلام العربية ” محيط ” بعض من تعليقات وتغريدات النشطاء من جميع أنحاء الوطن العربي من خلال الهاشتاج، وكيف كان ردهم على كل من يسيئ للاعب الخلوق القديس أبو تريكة .

جزائرية للنخاع غردت قائلة : ” ‏#تويته_فعشق_ابوتريكه

فخامة الهشتاق في بلد غير بلدك كافية لدليل على حب و عشق الناس ليك ” .

هالة محمود إحدى المغردات قالت : ” ‏داليا البحيري مسحت البوست اللى اهانت فيه تريكة ونزلت بوست تعتذر فيه، جابت ورا امام جموع عشاق الماجيكو #تويته_فعشق_ابوتريكه ” .