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تركيا: لا تسوية في سوريا من دون الأسد
بشار الاسد الرئيس السوري

تركيا: لا تسوية في سوريا من دون الأسد

الجمعة، 20 يناير 2017 02:41 م

صرح نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شمشيق، بأنه لا يمكن لتركيا الإصرار بعد اليوم على تسوية الأزمة السورية من دون الأسد.

وقال شمشيق، في تصريح اليوم الجمعة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن تركيا “لم تعد، بعد اليوم،  مصرة على رحيل “الرئيس السوري بشار الأسد” من أجل التسوية للصراع السوري”.

وأضاف أن شرط رحيل الأسد ليس واقعياً، لذلك أعتقد أن علينا أن نعمل بما يتوفر لنا من إمكانيات لحل الأزمة، وهذا ما تعمل عليه روسيا وإيران وتركيا.

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