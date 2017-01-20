شهدت عدة دول حول العالم، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية من نشطاء ضد تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، منها ما تم تنظيمه أمام السفارات الأمريكية فى تلك البلدان، وذلك قبل ساعات قليلة، من انطلاق مراسم حفل التنصيب الرسمى لـ”ترامب”، ليصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.

ونظمت الوقفات الاحتجاجية، اليوم، فى سريلانكا، والعاصمة البريطانية “لندن”، وكذلك فى العاصمة الألمانية “برلين”، ورفع المحتجون على تنصيب “ترامب” رئيسًا لأمريكا، لافتات مناهضة له، ولسياساته التى أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، وأخرى تطالبه ببناء جسور للعلاقات مع الدول الأخرى، وليس جدرانًا تقطع العلاقات معهم.

وكتب على اللافتات التى رفعها المحتجون، والتى علق بعضها فى على جسر “ساعة لندن”، “نحن ضد مكافحة الإسلام” و “نحن ضد مكافحة تغير المناخ” و “نحن ضد معاداة الهجرة”، بالإضافة إلى “تصرف الآن.. ابنى الجسور لا جدران” و “الجدران تقسم .. ابنى الجسور” و “لا للسكوت على العنف فى المملكة المتحدة” و”التضامن المجتمعى يحطم الحدود”.