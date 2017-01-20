 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 02:40 مساءً
روابط سريعة
قبل تنصيبه رئيساً.. العالم ينتفض ضد «ترامب»
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

قبل تنصيبه رئيساً.. العالم ينتفض ضد «ترامب»

الجمعة، 20 يناير 2017 02:29 م

شهدت عدة دول حول العالم، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية من نشطاء ضد تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، منها ما تم تنظيمه أمام السفارات الأمريكية فى تلك البلدان، وذلك قبل ساعات قليلة، من انطلاق مراسم حفل التنصيب الرسمى لـ”ترامب”، ليصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.

ونظمت الوقفات الاحتجاجية، اليوم، فى سريلانكا، والعاصمة البريطانية “لندن”، وكذلك فى العاصمة الألمانية “برلين”، ورفع المحتجون على تنصيب “ترامب” رئيسًا لأمريكا، لافتات مناهضة له، ولسياساته التى أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، وأخرى تطالبه ببناء جسور للعلاقات مع الدول الأخرى، وليس جدرانًا تقطع العلاقات معهم.

وكتب على اللافتات التى رفعها المحتجون، والتى علق بعضها فى على جسر “ساعة لندن”، “نحن ضد مكافحة الإسلام” و “نحن ضد مكافحة تغير المناخ” و “نحن ضد معاداة الهجرة”، بالإضافة إلى “تصرف الآن.. ابنى الجسور لا جدران” و “الجدران تقسم .. ابنى الجسور” و “لا للسكوت على العنف فى المملكة المتحدة” و”التضامن المجتمعى يحطم الحدود”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3