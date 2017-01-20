أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تسلم منها أي دولة أي ان كان تقدم منظومتها الأمنية، مشيرا إلى أن مؤتمر “العالم ينتفض” تتطرق لكل الجوانب التي تتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب على مستوى العالم.

وطالب المغازي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “أكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، من المواطنين أن يكون لديهم بعض القواعد القانونية الهامة من خلال وسائل الإعلام والتعليم لتجنب الوقوع في خطر الإرهاب والتطرف، مشددا على ضرورة أن يلجأ المواطن للقانونين المختصين في بعض حالات حتى لا يضيع حقه ويتعرض للظلم.

وأعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نوه منذ عامين عن مخاطر الإرهاب وحذر من وسائله لدخول أوروبا، مطالبا من زعماء وأوروبا التعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب.