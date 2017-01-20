استقر مجلس إدارة النادي الأهلي علي تولي المهندس محمود طاهر رئيس النادي، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عند توجهها إلى أبو ظبي يوم 7 فبراير القادم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير على كأس السوبر.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي، تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، برئاسة بعثة الفريق في دبي خلال المعسكر التحضيري الذي ينطلق يوم 28 يناير الجاري.

من جانب آخر ، قام سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق والدكتور عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات لقطاع كرة القدم بالأهلي، ومحمد رمضان الرئيس التنفيذي لسبورتا مصر، ومحمد حميدة المدير التنفيذي للشركة، راعي زي النادي الأهلي، بافتتاح محل «الأهلي ستورز» في حلوان وسط فرحة جماهير النادي الأهلي.

وأشاد النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بنجاح الأهلي في مصر وإفريقيا والوطن العربي في عملية الاستثمار والتسويق، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك ارتفاع حجم استثمارات العديد من الشركاء مع النادي الأهلي ومنها سبورتا السعودية.

وأشار نائب حلوان إلى أن فكرة ماركة النادي الأهلي «ASC» حققت العائد المالي والتسويقي منها والذي بدأ في الظهور بالفعل، مؤكدا أنه سيتزايد خلال السنوات القادمة.

وقدم النائب إسماعيل نصر الدين التهنئة للكابتن سيد معوض والدكتور عصام سراج الدين ومسئولي سبورتا على النجاح الكبير الذي أثمر عنه التعاون بين الأهلي والشركة السعودية.