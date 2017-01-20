الاستخبارات الإسرائيلية تحذر «نتنياهو» بسبب إيرانالجمعة، 20 يناير 2017 02:22 م
أفاد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الجنرال عاموس يادلين، بأن وكالات الاستخبارات ترى أن هناك ضرورة فى الإبقاء على اتفاق إيران النووى فى ضوء التزام طهران ببنود الاتفاق، مضيفا أنه فى حال تراجعت الولايات المتحدة عن الاتفاق واحتدمت الصراعات مع إيران، فإن ذلك من شأنه أن يساعد قوى أخرى على النيل من إسرائيل.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها الالكترونى “اربطوا الأحزمة، ستكون طريقا وعرة، فعلى ما يبدو أن ترامب الذى يتولى منصب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، ينتوى تغيير جدول الأعمال الدولى وأسلوب اتخاذ القرارات وتنفيذها فى واشنطن”.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية، بأنه سوف يمزق اتفاق إيران بعد توليه مهام منصبه وهو اتفاق دولى يحد من برنامج طهران النووى وتم إبرامه فى فيينا عام 2015، وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو قد صرح شهر ديسمبر الماضى بأن لديه “ما لا يقل عن خمس أفكار” لإلغاء الاتفاق النووى، وسيكشف عنها لدى لقائه ترامب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون نتنياهو من أوائل الزعماء الأجانب الذين يلتقون الرئيس الأمريكى الجديد.
واستدركت قائلة أن هناك بعض الشخصيات فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يفكرون بطريقة مختلفة، فوفقا لإحدى التقييمات الاستخباراتية التى قدمت إلى نتنياهو مؤخرا، من الممكن أن يكون قرار أمريكا بإلغاء اتفاق فيينا خطأ جسيما.
وأعادت “هآرتس” إلى الأذهان أن هيئات الاستخبارات الإسرائيلية وجهت الكثير من الانتقادات إلى اتفاق إيران النووى، على خلفية ما اعتبروه “ثغرات وأخطاء” فى الاتفاق عندما تم التوقيع عليه، ولكن بعد مرور عام ونصف على التوصل إلى هذا الاتفاق، يبدو أنهم قد خلصوا إلى أنه مستقر للغاية فى ظل امتثال إيران لجميع بنوده.
وأفادت بأنه ثمة مخاوف من أن يؤدى إلغاء الاتفاق إلى خلق شرخ بين واشنطن وغيرها من الدول الموقعة، أهمهم موسكو وبكين، فضلا عما قد يسببه الصدام المباشر بين إيران وأمريكا حول هذا الاتفاق من انهيار إنجازاته؛ والمتمثلة فى التزام إيران بالامتناع عن إنتاج أسلحة نووية وعرقلة مشروعها النووى ما لا يقل عن عدة سنوات وتمديد “وقت انطلاق” طهران الذى يلزمها لإنتاج سلاح نووى واحد.
وأشارت إلى أن رؤساء مؤسستى الجيش والدفاع فى إسرائيل لم يناقشوا إمكانية إلغاء الاتفاق علنا، نظرا لكون أى تكهنات حول رئاسة ترامب غير مسموح بها حتى لو كانت مجرد موجزات إعلامية تتضمن معلومات أساسية للصحفيين، بيد أن عاموس يادلين وأهارون زئيفى فاركاش الرئيسين السابقين للمخابرات العسكرية لا تنطبق عليهم مثل هذه القيود حيث تحدثا هذا الأسبوع إلى هآرتس، وأعربا عن اعتقادهما بضرورة ألا تشجع إسرائيل ترامب على إلغاء الاتفاق مع إيران.
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
سرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»
استولى مجهولون على 5 لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين. وكشف مصدر أمني، أنه جار تفريغ ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
مصادر: طارق شوقي يعتذر عن حقيبة «التعليم»
قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، يدعمون استمرار الدكتور الهلالي الشربيني في منصبه وزيرا للتعليم لاستكمال تجربة “البوكليت” ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
عمرو يوسف وكندة علوش.. حفل زفاف «نهاري» في أسوان
يبدأ حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش في فندق كتراكت بمحافظة أسوان عصر اليوم الجمعة، وسط حضور لفيف من الفنانين. ومن أبرز الحضور ظافر عابدين، وأيتن عامر، ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
الهلالي: «البوكليت» عبارة عن 20 كراسة داخل كيس معتم
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا أكد خلاله أن نظام امتحان الثانوية العامة هذا العام ليس نظامًا ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
رئيس الوزراء يزف «بشرى سارة» للمصريينFri, 20 Jan 2017 11:57:05 GMT
-
جوني ديب يخسر 28 مليون دولار
أخذ الغضب الممثل الأمريكي جوني ديب عندما قرر احتساب ميزانيته فاكتشف خسارة 28 مليون دولار منها. وأدرك نجم هوليوود أن هذا المبلغ هو بالذات ذاك الذي دخل جيوب إداريين من ...Fri, 20 Jan 2017 11:10:38 GMT
-
بعد غياب 24 عاماً.. عمرو دياب يعود إلى السينما
أعلن النجم المصري، عمرو دياب، عودته إلى السينما، بفيلم جديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من 24 عامًا. ونشر المُنتج المصري، تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع ...Fri, 20 Jan 2017 10:16:09 GMT
-
مصادر: افتتاح «سد النهضة» منتصف العام الحالي
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح السد، في منتصف العام الحالي، حيث أظهرت الصور الملتقطة له مؤخراً ارتفاع معدل التنفيذ. روابط: سد النهضة ...Fri, 20 Jan 2017 09:58:54 GMT