أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن شهر يناير 2017 مستمر منذ يوم الأحد الماضي، حيث يبلغ إجمالي من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة لهيئة البريد مليون و209 ألف مستفيد وأن إجمالي من قاموا بصرف معاشاتهم حتى يوم أمس الخميس 19 يناير قد بلغ 798،533 مستفيدا بما قيمته 402 مليون و558 ألف جنيه.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن في بيان اليوم: إن الوزارة قد شكلت غرفة عمليات بالتعاون مع شركة “اي فييناس” وفقا لآليات تعمل على سرعة الأداء لتذليل جميع العقبات أمام المواطنين.

وتابعت الوزيرة “تم تزويد ماكينات نقاط البيع التابعة لمكاتب البريد بالأموال اللازمة لصرف جميع مستحقات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاتهم المالية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحة أن المستفيدين من “تكافل وكرامة” يمكنهم صرف المبالغ المستحقة إليكترونيا من ماكينات نقاط البيع الخاصة بشركة “اي فييناس” من خلال جميع منافذ الصرف التابعة لمكاتب البريد.

جدير بالذكر أن مستحقي برنامج تكافل أصبحوا يصرفون الدعم شهريا ابتداء من يناير الحالي بدلا من كل 3 أشهر، وأن قيمة الدعم النقدي لكل أسرة تبلغ 325 جنيه شهريا إضافة لمبلغ 60 جنيها للتلميذ بالمرحلة الابتدائية و80 جنيها للتلميذ بالمرحلة الإعدادية و100 جنيه للطالب بالمرحلة الثانوية، وبحد أقصى 3 أبناء في الأسرة.

وبالنسبة للدعم النقدي للمسنين فوق الـ65 عاما وذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل “كرامة” فيصرف شهريا منذ بدء تنفيذ البرنامج بقيمة 350 جنيها للفرد، وهو استحقاق فردي وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة.

ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” في شهر يونيو المقبل إلى مليون و700 ألف أسرة، بما يمثل نحو 8 ملايين فرد.