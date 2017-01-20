يبدأ حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش في فندق كتراكت بمحافظة أسوان عصر اليوم الجمعة، وسط حضور لفيف من الفنانين.

ومن أبرز الحضور ظافر عابدين، وأيتن عامر، وفاروق الفيشاوى، وأحمد رزق، وحسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم، وطارق لطفى، وأمينة خليل، والمطرب خالد سليم، ومن المنتظر وصول الفنان تامر حسنى والفنان عمرو دياب.

وبدأ الفنانون في التوافد على فندق كتراكت منذ أمس الخميس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأقيمت في الفندق حفل استقبال وتهنئة الحضور للعروسين، وطلب العروسان من إدارة الفندق تنظيم زفة على السلم الموجود في منتصف الفندق مثل زفة نازلى في مسلسل جراند أوتيل ويبدأ حفل الزفاف عصر اليوم.

يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش أقاما حفل زفاف أول يوم الإثنين الماضى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لعائلتهما فقط، ويقام حفل الزفاف الأساسى بحضور الأصدقاء من الوسط الفنى، في فندق كتراكت الذي صور فيه “يوسف” مسلسله الأخير “جراند أوتيل”.