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مصادر: طارق شوقي يعتذر عن حقيبة «التعليم»
طارق شوقي أمين عام المجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية

مصادر: طارق شوقي يعتذر عن حقيبة «التعليم»

الجمعة، 20 يناير 2017 02:07 م

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، يدعمون استمرار الدكتور الهلالي الشربيني في منصبه وزيرا للتعليم لاستكمال تجربة “البوكليت” في امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وأضاف المصدر أن القيادة السياسية سبق وعرضت منصب وزير التعليم على الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لمؤسسة الرئاسة إلا أنه اعتذر عن المنصب.

وأضاف المصدر أن اعتذار “شوقي” وبعض الرموز العلمية عن المنصب دفع القيادة السياسية للتفكير بالإبقاء على الهلالي في منصبه.

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