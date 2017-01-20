بعد غياب 24 عاماً.. عمرو دياب يعود إلى السينما

أعلن النجم المصري، عمرو دياب، عودته إلى السينما، بفيلم جديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من 24 عامًا. ونشر المُنتج المصري، تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع ...