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القبض على المتهم بسرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»
دار الاوبرا

القبض على المتهم بسرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»

الجمعة، 20 يناير 2017 02:00 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بسرقة 5 لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، بعد التعرف عليه من خلال الكاميرات.

وكان رجال المباحث والأدلة الجنائية قاموا برفع البصمات وسؤال العاملين وأفراد الأمن الإدارى بالمتحف، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة.

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