قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بصيانة وتأمين المرحلة الأولى من كورنيش النيل لإخلالها بشروط العقد وعدم قدرتها على منع عشوائية الباعة الجائلين بالمنطقة.

وكلف المحافظ مدير مشروع الحدائق المتخصصة بوضع تصور لكيفية إدارة المكان ومنع التواجد العشوائي للباعة الجائلين وإحكام السيطرة علي المكان للحفاظ علي ما تم من أعمال به والتي تستهدف في المقام الأول إيجاد متنفس لائق بمواطني القاهرة يتمكنون من خلاله الاستمتاع بالنيل دون أي مضايقات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بحضور اللواء / محمد أيمن عبد التواب ورؤساء أحياء عابدين وغرب والأزبكية وعدد من الأساتذة المتخصصين في مجال التنسيق الحضاري وممثلي شركات المقاولات العاملة في المشروع .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المعنية ( غرب القاهرة ، عابدين ، الأزبكية ) بتفعيل القانون وإلزام الشاغلين بالعمارات التي تم تطويرها بتشكيل اتحاد للشاغلين وقيامه بواجباته التي حددها القانون والتي يأتي علي رأسها العقارات صيانة أولًا بأول لمنع تدهورها مرة أخرى حرصا علي المال العام مع دراسة الوضع القانوني لكيفية إلزام اتحاد الشاغلين بإعادة طلاء العقارات التي تم تطويرها مرة كل عامين علي الأقل للحفاظ علي النسق العام للمنطقة .

وطالب المحافظ برفع كفاءة المنطقة المحيطة بجراج التحرير من حيث النظافة والإنارة ، كما كلف رئيس حي غرب القاهرة بالمتابعة الدورية لنظافة جسم وسور كوبري قصر النيل للحفاظ علي ما تم به من اعمال تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.