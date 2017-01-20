التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى مع المشير أ.ح خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية، وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.

وأكد المشير خليفة حفتر على أهمية الدور المصرى فى دعم جهود الوفاق الليبى انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبى والمصرى، كما ثمن سيادته تضحيات الجيش الوطنى الليبى فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

فضلا عن ترحيبه بكافة الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة فى أي لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم فى الوصول الى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين كافة الأطراف وترفع المعاناة عن الشعب الليبى للانطلاق نحو بناء الدولة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

جدير بالذكر، أن حفتر، كان قد غادر القاهرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد لقاءه عدد من المسؤولين المصريين.