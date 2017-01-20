أنتقد الدكتور عبود الزمر القيادي البارز بالجماعة الإسلامية القرار القضائي بإدراج 1500 شخص بقائمة الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا “خصم من رصيد النظام”.

وقال الزمر من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدراج نحو 1500مواطن على قائمة الإرهاب هو في الحقيقة خصم من رصيد النظام كما خصم قرار التحفظ من نظام السادات” .

وأضاف: “أرى أن تقديم هذه القوائم من السلطة التنفيذية إلى القضاء يفتقد إلى الوعي السياسي ، وينتظر حكمة محكمة النقض” .

وتابع : “أرى أن وصف الإرهابي لا يصح إطلاقه إلا على من ساهم أو ارتكب جريمة فعلية حكم فيها القضاء بالإدانة بشكل نهائي وبات” .

وكان القضاء المصري قد أصدر أمر بإدراج 1500 شخص في قائمة الكيانات الإرهابية يوم الاثنين الماضي.

ومن أبرز الأشخاص المدرجين بالقائمة نجم النادي الأهلي سابقا محمد أبوتريكة، والدكتور باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس الأسبق، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان والداعية الإسلامي يوسف القرضاوي مؤسس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، بالإضافة إلى شخص مسيحي يدعى هانى ينى باسيليوس سوريال.

كما شملت القائمة أيضا أسم الرئيس المعزول محمد مرسي وأبنائه، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر وأبنائه والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأبنائه، والمرشد السابق مهدي عاكف وأبنائه، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والسياسيين والصحفيين.