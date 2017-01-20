افتتح الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وممثلين لوزارتي القوي العاملة والتجارة والصناعة اليوم الجمعة، معرض الصادرات المصرية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وينظمة الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات ، ويشارك فيه 13 شركة للمنسوجات منها 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ، والباقي شركات استثمارية، علاوة علي 3 شركات سيراميك ، وبحضور جميع رؤساء الشركات، وكارلو سولاري رئيس مجلس إدارة شركة سوديماك .

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام مصر بالتعاون مع دول أمريكا اللاتينية ، حيث تولي اهتماما متزايدا بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية معها ، مشيرا إلي أن التفاوض مع تكتل الميركسور ، وهو أكبر تكتلات دول أمريكا أثمر عن التوقيع علي اتفاق تعاون متوازن بين مصر والبرازيل وأورجواي وباراجواي ، يتضمن تحرير السلع علي أربع مراحل.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير قطاع الأعمال ، أن القائمة الأولي من الاتفاق يتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والثانية يتم تخفيضها 25% من الرسوم الجمركية بفور دخول الاتقاق حيز التنفيذ ، سيتم تحريرها خلال 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وقال :أما القائمة الثالثة ، ويتم تخفيضها 12.5% من الرسوم الجمركية بفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، سيتم تحريرها خلال 8 سنوات ، والرابعة ويتم تخفيضها 10% من الرسوم الجمركية بفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم تحريرها خلال 10 سنوات ، والخامسة وتشمل السلع الحساسة والتي سيتم التفاوض عليها خلال فترة لاحقة نظرا لحساسيتها بالنسبة لاقتصاد الجانبين .

وكشف رئيس الوزراء أنه في ضوء الوضع الراهن فإن حجم التجارة بين مصر ودول الميركسور قد بلغ 4.2 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية فيه من مليون دولار إلي 102 مليون دولار ، في حين بلغت الواردات المصرية من الميركسور 4.1 مليار دولار ، مشيرا إلي أن هذا العجز القوي والمستمر في الميزان التجاري يدعونا إلي بذل المزيد من الجهد لزيادة الصادرات المصرية إلي دول الميركسور.

وأشار إلي أن هذا الاتفاق الذي نسعي إلي البدء في تنفيذه أنما يضمن تحقيق أكبر فرصة لنفاذ الصادرات المصرية إلي دول الميركسور لمعالجة الخلل المستمر في الميزان التجاري ، حيث أن 47% تقريبا من الصادرات المصرية إلي دول هذه الدول سيتم منحها الإعفاء الفوري فور دخول الاتفاق حيز النفاذ نظرا لإدراجها بالقائمة الأولي وتشمل الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات .

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق سيضمن انخفاض تكاليف بعض الواردات من السلع التي يحتاجها السوق المصرية ومن ثم التخفيف من علي كاهل المستهلك المصري كاللحوم والذرة والصويا.

وفي نفس السياق أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة ، حرص الحكومة علي توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، من أجل نجاح مشروعاتهم في مصر ، وفي نفس الوقت الحفاظ علي حقوق العمال المشروعة وفقا للقانون.

وأضاف “سعفان” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، أن الوزارة عكفت علي إصلاح والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المتمثلة في قوانين العمل والتنظيمات النقابية ، والتأمين الاجتماعي والاستثمار، بما يحقق علاقات عمل قوية ومستقرة ومتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية”العمال وأصحاب والأعمال”، وذلك توافقا مع مبادئ الدستور المصري.

وقال وزير القوي العاملة : إنه بالتوازي مع ذلك تم الاهتمام بمنظومة التدريب المهني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وجمعيات المستثمرين من أجل زيادة كفاءة ومهارة العامل المصري للوصول بانتاجيته وجودة منتجاته إلي مصاف العالمية .

وأكد “سعفان” أن الوزارة تسعي لتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للمنشأت ، والتنمية الاجتماعية للعمال في ذات الوقت.

وتابع وزير القوي العاملة أن رؤية التنمية المستدامة “روية مصر 2030” تهدف إلي تحقيق تناقسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ، وهو ما نسعي جميعا إلي تحقيقه من خلال إنتاج سلع وخدمات بالمواصفات العالمية ، وهوما سوف يتحقق بإذن الله بجهود المخلصين من أبناء الوطن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه قال الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد محمود سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات : إن الهدف من تنظيم معرض لتصدير المنتجات في مصر يأتي لخلق منصة عالمية للصناعات المصرية ، مركزها القاهرة للتبادل التجاري والبيع المباشر، ومركز حوار للحضارات والثقافات المختلفة بين الدول مما يسهم في تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية ورفع المستوي المعيشي والاجتماعي.

وأشار إلي أن إقامة المعرض في هذا التوقيت هو تأكيد علي أن الصادرات المصرية هي قادرة علي تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة استنادا إلي الفرص والمزايا التنافسية للمنتجات المصرية خاصة في دول القارة الســمراء وما يربط بيننا من اتفاقيات تجارية وعلاقات تاريخية متميزة .

وقال فريد خميس : إن المعرض مقام بدعوة واستقدام شركة SODIMAC التي يصل جملة مبيعاتها السنوية في حدود 13 مليار دولار ، وتغطي أسواق أمريكا اللاتينية ، ويهدف المعرض لكي تتعرض الشركة علي المنتجات المصرية بهدف تصديرها لدول أمريكا اللاتينية .