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فلسطينيون يحاصرون 4 إسرائيليين «مسلَّحين» في نابلس
انفجار نابلس غزة اسرائيل فلسطين

فلسطينيون يحاصرون 4 إسرائيليين «مسلَّحين» في نابلس

الجمعة، 20 يناير 2017 01:37 م

قال عبدالعظيم الوادي، رئيس بلدية قصرة الفلسطينية في نابلس، اليوم الجمعة: إن 4 مستوطنين اقتحموا القرية بأسلحتهم، وقام عشرات المواطنين بمحاصرتهم في المنطقة الغربية؛ لمنعهم من تنفيذ اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، فيما يهدد المستوطنون بإطلاق النار إذا تم الاقتراب منهم أو مهاجمتهم.

وأضاف الوادي أنه تم إبلاغ مسئولين فلسطينيين، وتجري اتصالات لفك حصار المستوطنين، وسط حالة من التوتر الشديد تسود القرية بعد أنباء عن اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة؛ حسبما أفاد تليفزيون “نابلس” الفلسطيني.

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