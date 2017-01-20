ننشر برنامج منتخب مصر في الجابون اليوم

يبدأ برنامج المنتخب الوطنى اليوم الجمعة 20 يناير بوجبة الإفطار حتى العاشرة والنصف يعقبها مشاهدة فيديو فى الثانية عشرة إلا ربع بعدها التجمع لصلاة الجمعة.

ويتناول اللاعبون بعد الصلاة يتناول وجبة الغذاء فى الواحدة والنصف ثم الوجبة الخفيفة فى السادسة إلا ربع ثم التوجه للتدريب الرئيسى بالملعب الفرعى لاستاد بور جانتى.

ويبدأ التدريب فى السابعة مساء ولمدة ساعة ونصف ثم العودة للفندق للاستشفاء حتى وجبة العشاء فى التاسعة والنصف.