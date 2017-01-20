«مواطنين ضد الغلاء»: السيسي لن يسكت عن «جشع التجار»

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء: إن لديه طموحًا وتفاؤلًا بأن 2017 ستكون سنة سعيدة على الشعب المصري، واصفًا الشبكة القومية للطرق بأنها الشبكة ...