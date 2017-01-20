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سرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»
دار الاوبرا

سرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»

الجمعة، 20 يناير 2017 01:18 م

استولى مجهولون على 5 لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.

وكشف مصدر أمني، أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة، للتعرف على هوية اللصوص، وكذلك سؤال العاملين في محاولة لحل لغز اختفاء تلك اللوحات.

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