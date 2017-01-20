أكد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا أن من واجبات النائب العام “القانونية” المبادرة بتحريك الدعوى الجنائية ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

ووجه البرادعي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” سؤال للنائب العام : “إلى النائب العام :كزميل درس القانون أليس من واجبك طبقا (للقانون) كمحامي الشعب أن تبادر بتحريك الدعوى الجنائية ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة؟”.