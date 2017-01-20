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طائر يتسبب في نشوب حريق هائل قرب كانبيرا بأستراليا
حريق في نيويورك0

طائر يتسبب في نشوب حريق هائل قرب كانبيرا بأستراليا

الجمعة، 20 يناير 2017 02:03 م

تعرض طائر لصدمة كهربائية من خطوط الكهرباء، مما أدى الى نشوب حريق دمر منطقة واسعة، بما في ذلك ممتلكات وماشية، بالقرب من كانبرا أوائل هذا الاسبوع، كما ذكر مسئول أسترالي اليوم الجمعة.

وبدأ الحريق الذي خرج عن نطاق السيطرة في منطقة “تاروجا” في نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء الماضي ودمر حوالي 3400 هكتار من الارض.

وتمت السيطرة على الحريق مساء أمس الخميس، بعد أن بدأ هطول الامطار بكثافة في المنطقة، وهو ما ساعد رجال الاطفاء في السيطرة على الحريق.

وأكد المتحدث باسم جهاز الاطفاء الريفي بول بست اليوم الجمعة “ان الحريق نشب نتيجة لطائر كان يحلق بالقرب من خطوط كهرباء ذات جهد عال. واشتعلت النار في خطوط الكهرباء وسقطت في عشب جاف مما تسبب في ذلك الحريق”.

وأضاف “سمعنا بالقطع عن حيوانات تسببت من قبل في إشعال حريق أو انتشاره” لكنه لم يعلق على الكيفية التي تكون فيها الحيوانات مسئولة عن انتشار حرائق الغابات.

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