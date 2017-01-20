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«مواطنين ضد الغلاء»: السيسي لن يسكت عن «جشع التجار»
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

«مواطنين ضد الغلاء»: السيسي لن يسكت عن «جشع التجار»

الجمعة، 20 يناير 2017 12:27 ص

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء: إن لديه طموحًا وتفاؤلًا بأن 2017 ستكون سنة سعيدة على الشعب المصري، واصفًا الشبكة القومية للطرق بأنها الشبكة العالمية للطرق.

وأضاف العسقلاني، في لقاء عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي لن يترك المواطنين فريسة لجشع التجار، مؤكدًا ضرورة وجود آليات لضبط الأسواق.

ودعا الحكومة لعمل مشروع قانون بشأن ضبط الأسواق وإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، كما دعا إلى وجود هامش ربح على ألا نطلق العنان للتجار، ووضع سعر على البضائع المعبَّأة.

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