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الجمعة 20 يناير 2017 12:09 مساءً
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اشتباكات بالبرلمان التركي.. ونقل 3 نائبات للمستشفى
مشاجرات في البرلمان التركي

اشتباكات بالبرلمان التركي.. ونقل 3 نائبات للمستشفى

الجمعة، 20 يناير 2017 12:19 م
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ذكرت صحيفة حريت أن ثلاث من النائبات نقلن إلى المستشفى بعد اشتباكات بالأيدي في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأضافت الصحيفة أن الخلافات اندلعت بين النائبات من مؤيدات ومعارضات المادة الثامن عشرة من التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

اندلعت الاشتباكات النسائية في القاعة الرئيسية من البرلمان التركي، بعد أن قامت النائبة المستقلة إيلين نازاليكا بربط يديها بسلسلة حديدية إلى المنصة، وذلك احتجاجا على التعديلات الدستورية الأخيرة، وقالت النائبة إن ربط يديها بالأغلال، يرمز إلى الحد من الدور الرقابي للبرلمان بعد التحول إلى النظام الرئاسي.

أبدت نائبات الحزب الحاكم الاحتجاج ضد تصرفات النائبة نازاليكا، وسرعان ما تشابكت النائبات بالأيدي، بعد أن اقتربت نائبات العدالة والتنمية من النائبة المحتجة في محاولة لتخليص يديها من السلسلة الحديدية.

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