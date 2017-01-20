قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، خبير العلاقات الدولية، إن مشروع قانون النائب الجمهوري تيد كرز بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب سيمضي قدما وبتأييد من دونالد ترامب.

وأضاف سعيد، في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن هناك فجوة بين تفكير دونالد ترامب حول العرب والمسلمين والواقع الذي يحدث، معتقدًا أن “ترامب” جاد في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والسفير الذي اختاره سفيرًا لأمريكا أكثر تطرفاً من بنيامين نتيناهو.

ودعا خبير العلاقات الدولية، إلى التحرك العربي ضد قرار ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.