ألتقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال ترأسها وفد مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، بالسفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وناقش الجانبان إستراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020 التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة، نظرا لاهتمامها بعدة مجالات وهي التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.

وأشارت إلى أن مصر تمضي قدما في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

وأكد السفير مانويل الصقر على دعم سويسرا لمصر في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، مشيرا إلى أن سويسرا لديها تاريخ طويل من التعاون في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أنه بموجب الاتفاق الإطاري بين سويسرا ومصر بشأن التعاون الفني والمالي، تهدف سويسرا إلى استثمار نحو 86 مليون فرنك سويسري، في مصر في السنوات الأربع المقبلة، كجزء من “إستراتيجية الوكالة السويسرية للتعاون في شمال أفريقيا خلال الفترة من 2017-2020”.

وأشار الى حرص الوكالة على التعاون مع مصر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحوكمة ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وفى ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المتبادل للمضي نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والوكالة السويسرية وكافة شركاء التنمية.

وعقب ذلك، التقت نصر، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا جورجى جكارى، على هامش منتدى دافوس، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، حيث بحث الجانبان عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الجورجية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كان سبق للجانب المصري اقتراح عقدها خلال شهر مايو 2017.

واستعرض الجانبان، مجالات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم والثقافة والنقل البحري، والسياحة والزراعة.

واتفقا على ضرورة الاستفادة المشتركة من الموقع الجغرافي لدى مصر وجورجيا، والذي يمكن أن يساهم في تعزيز التبادل التجاري.

وأعرب الوزير الجورجي، عن رغبة بلاده في زيادة عدد السائحين الجورجيين إلى مصر.