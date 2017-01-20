 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 11:59 صباحاً
روابط سريعة
حفتر يغادر القاهرة بعد لقاء المسؤولين المصريين
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

حفتر يغادر القاهرة بعد لقاء المسؤولين المصريين

الجمعة، 20 يناير 2017 12:07 ص

غادر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الليبية.

وذكرت مصادر مطلعة شاركت في وداع حفتر في مطار القاهرة، أن “قائد الجيش الليبي التقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات حيث تم بحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا مع استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية”.

وأضافت المصادر أن حفتر بحث أيضًا “جهود مواجهة التنظيمات الإرهابية، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحقق مصلحة الشعب الليبي”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3