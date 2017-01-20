غادر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الليبية.

وذكرت مصادر مطلعة شاركت في وداع حفتر في مطار القاهرة، أن “قائد الجيش الليبي التقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات حيث تم بحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا مع استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية”.

وأضافت المصادر أن حفتر بحث أيضًا “جهود مواجهة التنظيمات الإرهابية، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحقق مصلحة الشعب الليبي”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.