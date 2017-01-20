أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أن العمارات التي تم تنفيذها بمنطقة مطار إمبابة لتوفير مساكن بديلة للمضارين من المشروع عددها 159 عمارة، بإجمالى 3118 وحدة سكنية، و231 محلا تجاريا و76 جراجا أسفل العمارات، بجانب مسجد وحضانة.

وقال رئيس المركزى للتعمير إن هناك 408 وحدات بمساحة 80 مترا، و2182 وحدة بمساحة 85 مترا، و256 وحدة بمساحة 90 مترا، و272 وحدة بمساحة 105 أمتار، فضلا عن 69 محلا بمساحة 30 مترا، و62 محلا بمساحة 20 مترا، و100 محل بمساحة 15 مترا.