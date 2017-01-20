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بعد غياب 24 عاماً.. عمرو دياب يعود إلى السينما
عمرو دياب و لطيفة - احتفالات نصر اكتوبر 2016

بعد غياب 24 عاماً.. عمرو دياب يعود إلى السينما

الجمعة، 20 يناير 2017 12:01 م

أعلن النجم المصري، عمرو دياب، عودته إلى السينما، بفيلم جديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من 24 عامًا.

ونشر المُنتج المصري، تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، صورة تجمعه بالهضبة، معلقًا: “إن شاء الله، فيلم العيد الكبير 2017”.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية، التي قدَّمها الهضبة، هو فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، وكان ذلك العام 1993.

ومن جانب آخر، يُحيي النجم الكبير عمرو دياب، حفلاً غنائيًا ضخمًا في أبوظبي، يوم 3 فبراير المقبل.

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