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الجمعة 20 يناير 2017 12:11 مساءً
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محلل سياسي: الأمريكيون لا يصدقون «كتابة ترامب لخطابه».. وهناك حالة عدائية ضد الرئيس المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب - دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب - دونالد ترامب

محلل سياسي: الأمريكيون لا يصدقون «كتابة ترامب لخطابه».. وهناك حالة عدائية ضد الرئيس المنتخب

الجمعة، 20 يناير 2017 12:23 م
محيط - خالد الريس

أكد محمد سطوحي المحلل السياسي،  أن الأمريكيين لا يصدقوا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كتابته لخطاب التنصيب بنفسه، مشيرا إلى أن ترامب ليس معروف بكتابة مثل هذه الخطابات.
وتوقع سطوحي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن يقوم ترامب بالتأكيد على وحدة الأمريكيين من خلال خطابه اليوم.
وأشار إلى أنه أكثر من 50 عضو  “ديمقراطي” بالكونجرس قرروا مقاطعة خطاب التنصيب، موضحا أنه هناك مظاهرات  وحالة عدائية ضد ترامب من قبل الليبراليين والمعارضين،”.
واعتبر أن الفترة القادمة “بالنسبة للصحفيين بها العديد من العمل والأحداث”، مؤكدا أن دونالد ترامب لديه أقل نسبة تأييد “في التاريخ” باستطلاعات الرأي المختلفة.
وأضاف أن العديد من “الجمهوريين” يؤيدون اليمين “الإسرائيلي” بشكل أكبر من الحزب  “الديمقراطي”.

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