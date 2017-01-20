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الأسد يكشف عن «الطريقة الوحيدة» لرحيله عن الحكم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الاسد

الأسد يكشف عن «الطريقة الوحيدة» لرحيله عن الحكم

الجمعة، 20 يناير 2017 11:59 م

صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن مسألة تقديم استقالته تُناقش مع الشعب السوري فقط.
             
وقال الأسد في لقاء مع قناة “تي بي إس” اليابانية، نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء السورية، مسألة تقديم استقالته لا تبحث لا مع المعارضة ولا مع اي طرف آخر، مؤكدا أن هذا الموضوع يحل عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف بشار الأسد: استقالة الرئيس أو استمراره في منصبه قضية وطنية وترتبط بكل سوري… لأن الرئيس في سوريا ينتخب مباشرة من الشعب السوري، وبالتالي فإن هذا ليس حق الحكومة أو المعارضة، بل هو حق لكل سوري، لذا فإن صاحب القرار الوحيد في هذا الصدد هو صندوق الاقتراع.

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