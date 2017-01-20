أكبر باندا في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 37

أكملت دبة الباندا “باسي” الموجودة في الصين عامها الـ 37 لتكون أكبر باندا معمرة في العالم.

ولدت “باسي” في مقاطعة سيتشوان الصينية عام 1980 وتعيش الآن في مركز للبحوث الحيوانية في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.

وخلال الاحتفال الذي أعدوه خصيصا لذكرى ميلاد الدبة قال الخبراء في مركز البحوث: “لقد أعددنا كعكة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة، اليوم أكملت باسي 37 عاما، وهذا العمر ليس بالقليل فهو يعادل أكثر من 100 سنة من عمر الإنسان، باسي الآن أكبر باندا عملاقة معمرة في العالم”.