تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12,807 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 3.15 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض،حيث سجل مؤشر “إيجي إكس 70” تراجعا بنحو 2.65% مغلقا عند مستوى 461 نقطة.

أما مؤشر “إيجي إكس 100”فسجل تراجعا بنحو 2.31% مغلقا عند مستوى 1,128 نقطة، وبالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 20” فقد سجل تراجعا بنحو 5.59% مغلقا عند مستوى12,567 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 17.1 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، مسجلا 612.4 مليار جنيه مقابل 629.567 مليار جنيه.