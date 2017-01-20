كشفت مصادر، عن اقتراب إثيوبيا من الانتهاء من بناء “سد النهضة”.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح السد، في منتصف العام الحالي، حيث أظهرت الصور الملتقطة له مؤخراً ارتفاع معدل التنفيذ.