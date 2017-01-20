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مصادر: افتتاح «سد النهضة» منتصف العام الحالي
سد النهضة ـ اثيوبيا

مصادر: افتتاح «سد النهضة» منتصف العام الحالي

الجمعة، 20 يناير 2017 11:44 م

كشفت مصادر، عن اقتراب إثيوبيا من الانتهاء من بناء “سد النهضة”.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح السد، في منتصف العام الحالي، حيث أظهرت الصور الملتقطة له مؤخراً ارتفاع معدل التنفيذ.

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