رفض مسئولو المنتخب الوطنى أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد التابعة للشيعة فى مدينة بورت جنتيل الجابونية، التى تستضيف مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على الفيس بوك.

ويبحث المنتخب حاليا عن حل لأداء صلاة الجمعة، خاصة أن الخطبة باللغة الفرنسية فى جميع المساجد التابعة للسنة.

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء السبت، فى الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وكان المنتخب قد تعادل مع مالى فى الجولة الأولى بدون أهداف.