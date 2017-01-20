علن مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية تقدمت صباحاً نحو أول أحياء شمال مدينة الموصل لتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن القوات العراقية تقدمت نحو منطقة القوسيات، وهي أولى المناطق التي تعد من أحياء مدينة الموصل من الجهة الشمالية.

وأضاف المصدر، أن التقدم أيضا ً تم نحو تحرير منطقة التبادل التجاري، الواقعة بعد القوسيات لتحريرهما بالكامل من سيطرة “داعش” الإرهابي ضمن عمليات “قادمون يا نينوى” في شمال العراق.

وألمح المصدر، إلى أن ساعات تفصلهم، وتعلن القوات العراقية عن تحرير الشركة العامة للصناعات الدوائية “الواقعة على طريق قضاء تلكيف شمال شرقي الموصل، مركز محافظة نينوى”، بالكامل من قبضة تنظيم “داعش”.

وشنت قوات عراقية مشتركة وتحت غطاء طيران التحالف الدولي والعراقي صباح يوم أمس الخميس، هجوما واسعا لانتزاع بلدة تلكيف التي استولى عليها “داعش” في منتصف عام 2014.

وقال الفريق عبد الأمير رشيد يارالله في بيان أمس الخميس، إن القوات العراقية تمكنت من دخول البلدة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي ورفع العلم العراقي فوق المباني.

وأضاف أن القوات المهاجمة والمؤلفة من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب مازالت مستمرة بعملية التطهير. وتقع بلدة تلكيف- التي تعد قضاء يتبع لمحافظة نينوى من الناحية الإدارية- على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من الموصل والتي أفرغ “داعش” سكانها المسيحيين وباقي المكونات الدينية في حملة تطهير شملت كذلك باقي مناطق سهل نينوى.

وإستعادة تلكيف، ستجعل القوات العراقية تؤمن المناطق الخلفية من أي وجود لـ “داعش” حيث باتت تضيق الخناق عليه في معقله داخل الموصل.

ومني “داعش” مؤخرا بخسائر واسعة في الجانب الشرقي لمدينة الموصل التي أعلنت القوات العراقية السيطرة عليه بالكامل غير أنها لا تزال تخوض قتالا في الأحياء الشمالية من الساحل الأيسر. وأن تحرير كامل الساحل الأيسر وبلدة تلكيف سيدفع القوات العراقية للهجوم على الجانب الأيمن الذي يقع على الضفة الغربية لنهر دجلة.