أكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن الهدف من مبادرة “دعم مصر” العلاجية هو عمل اللقاءات العلمية لشركات الأدوية داخل مصر وتوفير العملة الصعبة ومعالجة الأطباء المشاركين باللقاءات للمواطنين، موضحا أن أغلب اللقاءات العلمية السابقة كانت تقام بالخارج.

وأشار الناظر من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح على قناة “اكسترا نيوز” اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة تشجع السياحة الداخلية، وقد لقيت ترحيب لدي العديد من شركات الأدوية، متوقعا أن تقوم الشركات بتطبيق المبادرة في المستقبل.

وأوضح أن الأطباء المشاركين بالقوافل يهدفون لمعالجة ما يتراوح بين 1500 إلى 2000 مواطن غير قادر خلال الفترة القادمة في المحافظة الواحدة، مؤكدا أن المبادرة يشارك بها حوالي 70 طبيب.