تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

سجل متوسط سعر الدولار اليوم، الجمعة، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 18.60 إلى 18.85 جنيهًا للشراء، وبدأ سعر البيع من 18.70 إلى 18.98 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك ...