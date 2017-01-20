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حقيقة إيقاف «خط الصعيد» خلال ذكرى ثورة يناير
قطار

حقيقة إيقاف «خط الصعيد» خلال ذكرى ثورة يناير

الجمعة، 20 يناير 2017 11:29 م

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، أن الهيئة لم تتلق أي تعليمات بإجراءات استثنائية خلال ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال إن حركة القطارات ستكون بنفس الشكل الطبيعى دون أي تعديل نهائى في الجداول، نافيًا تعطيل خط الصعيد خلال ذكرى الثورة.

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