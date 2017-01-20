أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن العاصمة الأمريكية واشنطن تحولت إلى حِصن فعليّ قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد.

وأشارت القناة إلى أن سيارات الشرطة اصطفّت في واشنطن وفي معظم أجزاء طريق بنسلفانيا الذي سيمرُّ منه موكب الرئيس المنتخب ترامب، موضحة أن العمال أنزلوا حواجز من شاحنات وأقاموا متاريس ووضعوا شريطًا فاصلًا عند الرصيف.

ولفتت القناة إلى أن آلاف المواطنين خرجوا إلى شوارع نيويورك؛ للتعبير عن استيائهم من إدارة ترامب المقبلة، في انتظار احتجاجات أخرى مرتقبة في واشنطن.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي جيه جونسون: إن الشرطة تسعى للفصل بين المجموعات باستخدام أساليب شبيهة بتلك التي استًخدمت خلال المؤتمرات السياسية العام الماضي.

ومن المقرر، إقامة طوق أمني حول مساحة نحو 8 كيلومترات مربَّعة من وسط واشنطن، بالاستعانة بقرابة 28 ألفًا من أفراد قوات الأمن واستخدام أسيجة تمتد لعدة كيلومترات وحواجز طرق وشاحنات محمَّلة بالرمل.

ومن المتوقع أن يتدفق على شوارع واشنطن نحو 900 ألف مواطن، سواء من مؤيدي ترامب أو من معارضيه؛ لحضور مراسم التنصيب، وفقًا لتقديرات الجهات المنظِّمة للحدث.

وقد تعهدت الشرطة ومسئولو الأمن أكثر من مرة بضمان حقوق المحتجِّين الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي.