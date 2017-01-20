طالب أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادى الزمالك وعضو لجنة التعاقدات بالنادى بمحاكمة عادلة لمحمد أبوتريكة صانع العاب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق بعد إدراج اسمه ضمن كيانات الإرهاب فى مصر.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصى على فيسبوك معلقا على الأزمة قائلا: “بغض النظر عن الاختلاف في الانتماءات الكروية والسياسية ... من حق ابو تريكة إنه يكون اخوان أو إنه يتعاطف معاهم طالما مش بيضر حد .. وبدل ما كل شوية الدولة تقول عليه ارهابي الصح انهم يطلعوا يقولوا هو ارهابي ليه وعمل ايه ويقدموه للمحاكمة”.

وأضاف أمير قائلا : “لو هو فعلًا ابوتريكة ارهابي سايبينه ليه!! لكن انا مش هقعد أقول تريكة خط أحمر اللي غلط يتحاسب واللي مغلطش يعيش بكرامته وياخد حمايته في البلد حتى لو اخواني مبيأذيش حد لكن اللي بيحصل معاه ده عالأقل مش قانوني بالمرة #دولة_القانون”.