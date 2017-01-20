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مقتل مدرس برصاص «بيت المقدس» في العريش
مسلحين

مقتل مدرس برصاص «بيت المقدس» في العريش

الجمعة، 20 يناير 2017 11:04 ص

قُتل مدرس برصاص عناصر مسلحة تابعة لتنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، مساء أمس، في مدينة العريش.

وقال مصدر أمني بشمال سيناء، إن مسلحين من تنظيم “بيت المقدس” يستقلان دراجة نارية رصدا تحركات محمد أحمد السيد 40 عاماً، مدرس، وأثناء وجوده بجوار مسجد أم القرى بدائرة ثان العريش، أطلقوا عليه النار في الرأس، وعلى الفور تم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام.

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