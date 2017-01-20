قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن المشروع السكني “دار مصر”، يستهدف شريحة متوسطي الدخل، تم إنشاؤه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلي أن أسعار الوحدات السكنية ضمن المشروع أقل من سعر الوحدات في السوق العقارية.

وأضاف “يونس”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “صباح أون”، صباح اليوم الجمعة، أنه تم طرح المرحلة الاولي لمشروع إسكان دار مصر، بعدد 25 ألف وحدة في 6 مدن جديدة، وتقدم إليها 33 ألف مواطن، مؤكدًا علي انه تم قبول كل المتقدمين، حيث سيتم البدء في تسلم تلك الوحدات بدءًا من العام القادم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلي أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل 33 ألف وحدة وتقدم إليها عدد كبير من المواطنين، فضلًا عن المرحلة الثالثة والتي تشمل 55 ألف وحدة.

ولفت “يونس” إلي مساحة وحدات الإسكان المتوسط ضمن مشروع “دار مصر”، تتراوح ما بين 100 إلي 150 مترا مربعا، مؤكدًا علي الاهتمام بالخدمات والشكل، والتشطيبات النهائية والخارجية.