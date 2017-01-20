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ارتفاع حصيلة ضحايا «الغارة الخطأ» بنيجيريا إلى 90 نازحاً
هجوم انتحاري في نيجيريا

ارتفاع حصيلة ضحايا «الغارة الخطأ» بنيجيريا إلى 90 نازحاً

الجمعة، 20 يناير 2017 10:51 م

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف الجيش النيجيري عن طريق الخطأ مخيمًا للنازحين الفارين من ممارسات جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الجمعة عن المنظمة في حصيلتها الجديدة في بيان قولها: إن “حوالي 90 شخصا قتلوا عندما ألقت طائرة تابعة للجيش النيجيري، قنبلتين في وسط مدينة ران التي تستقبل آلاف النازحين”.

وأضافت أن “عملية توزيع المساعدات كانت جارية عند حدوث القصف”.

وقتل في الغارة لاجئون وعاملون محليون في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر.

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