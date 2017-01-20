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إغلاق جزئي لكوبري الدقي المعدني وكورنيش النيل
كوبري 6 أكتوبر
كوبري 6 أكتوبر

إغلاق جزئي لكوبري الدقي المعدني وكورنيش النيل

الجمعة، 20 يناير 2017 11:24 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري،  أنه هناك إغلاق جزئي لكوبري 6 أكتوبر بالطريق القادم من مدينة نصر ومتجه إلى رمسيس لمدة 3 أيام لإجراء اصلاحات وتطوير لـ3 فواصل معدنية.
وأشار اللواء أحمد هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري الحكومي اليوم الجمعة،  إلي أنه تم عمل تحويلات  مرورية بسبب انشاء كوبري مشاه  على كورنيش بين مستشفى السلام وقبل منزل الدائري القادم من المنيب، مشيرا  إلى أن القادمين من حلوان والمتجهين لكورنيش النيل  سيستخدموا طريق جنوب المحكمة الدستورية  وطريق مصر حلوان الزراعي تجاه ميدان أثر النبي.
وأعلن أن كوبري الدقي المعدني سيشهد إغلاق جزئي بسبب أعمال الصيانة.

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