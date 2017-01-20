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الأهلي المصري يسابق الزمن لإنهاء أزمة الشناوي
محمد الشناوي

الأهلي المصري يسابق الزمن لإنهاء أزمة الشناوي

الجمعة، 20 يناير 2017 10:40 م
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دخل مسئولو النادي الأهلي المصري، في سباق مع الزمن، من أجل إنهاء أزمة محمد الشناوي، بعد استدعاء حارس مرمى الفريق لأداء الخدمة العسكرية مؤخراً.

وانقطع الشناوي عن تدريبات الفريق منذ أسبوع تقريباً بعد تلقيه استدعاء لمنطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وهو ما أصاب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بالقلق، خاصة أن الفريق بحاجة إلى إنهاء إجراءات سفر اللاعب للإمارات لبدء معسكر الإعداد لمباراة كأس السوبر المحلي أمام الزمالك التي تقام يوم 10 فبراير/شباط المقبل.

ويسعى الأهلي لإعادة الشناوي للتدريبات وإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة للإمارات من خلال محاولات مكثفة يقوم بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 45 نقطة، أما الزمالك يأتي ثالثًا برصيد 34 نقطة خلف مصر المقاصة الوصيف ولديه 40 نقطة.

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