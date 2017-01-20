سجل متوسط سعر الدولار اليوم، الجمعة، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 18.60 إلى 18.85 جنيهًا للشراء، وبدأ سعر البيع من 18.70 إلى 18.98 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 18.60 جنيهًا للشراء و18.70 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.60 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.70 جنيهًا، في حين وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.75 جنيهًا.

فيما سجل سعر الدولار اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 18.70 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.80 جنيهًا، وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.85 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.98 جنيهًا.

كان محافظ البنك المركزي، قرر تعويم قيمة الجنيه تعويمًا كاملًا وفق آليات العرض والطلب، بقيمة 48%، حيث وصل سعر الشراء إلى 13 جنيهًا، مع هامش تحرك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا بالنسبة للبنوك.