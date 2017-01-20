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إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر لمدة يوم
كوبري أكتوبر

إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر لمدة يوم

الجمعة، 20 يناير 2017 09:59 ص
متابعات

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس، ما يستلزم إغلاق الكوبري جزئيًا لمدة يوم، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.
ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 1 صباح اليوم الجمعة وتنتهى الساعة 6 من صباح السبت المقبل، وسيتم إجراء غلق جزئى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح 3 فواصل معدنية بالقرب من الوصلة المعلقة منعًا لحوادث الطرق.
وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال “إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية”، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

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