أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصرالجمعة، 20 يناير 2017 10:05 ص
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة، حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 632 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 722 جنيهًا، كما سجل عيار “18” نحو 542 جنيهًا.
فيما بلغ سعر عيار “14” نحو 421 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5056 جنيهًا، والأوقية سجلت 1206 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار “21” إلى 692 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار “18” نحو 602 جنيهًا، ووصل سعر عيار “14”، إلى 481 جنيهًا.
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