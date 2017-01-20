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الجمعة 20 يناير 2017 09:05 صباحاً
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«شبورة» كثيفة بالطرق الرئيسية
الشبورة - الضباب

«شبورة» كثيفة بالطرق الرئيسية

الجمعة، 20 يناير 2017 09:48 ص

تعرضت محافظات مصر، خاصة المحافظات الساحلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لشبورة مائية كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية، ما أدى الى توقف حركة السيارات بالطرق الرئيسية.

كما شهدت مناطق عديدة بالعاصمة، إعاقة مرورية خاصة الطرق السريعة والصحراوية، ومنها محور 26 يوليو والدائرى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

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