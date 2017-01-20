 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 09:02 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. قطع المياه 9 ساعات عن 10 مناطق في قنا
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

اليوم.. قطع المياه 9 ساعات عن 10 مناطق في قنا

الجمعة، 20 يناير 2017 09:25 ص

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه من المقرر قطع المياه عن منطقة شرق السكة وبعض المناطق بمنطقة غرب السكة بمدينة قنا، وذلك لتوقف محطة مياه الصالحية لتركيب طلمبات شبه جديدة للمحطة، وذلك مساء اليوم الجمعة بدءًا من 8 مساءً وحتى 4 فجرًا صباح غدٍ السبت.

ومن المقرر، قطع المياه عن مناطق “مساكن عثمان، الكنوز، الشئون، النحال، المعنا، السيد عبد الرحيم، المنشية، مدينة العمال، الجبلاو، والصالحية”، وقد يحدث ضعف للمياه فى باقى مناطق مدينة قنا.

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهى تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها أثناء تلك الفترة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3