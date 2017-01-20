قتل ثلاثة اشخاص وجرح 20 آخرون، الجمعة، عندما اقتحمت سيارة حشدا من المارة فى وسط ملبورن الاسترالية، على ما أعلنت الشرطة.

وقاد رجل سيارته بشكل متعمد باتجاه المارة فى مجمع بورك ستريت مول للتسوق، لكن الحادث لا علاقة له بالارهاب، بحسب ما اكد قائد شرطة فيكتوريا بالوكالة ستيوارت باتيسون للصحفيين. وأضاف “لقد أوقفنا المهاجم، ولا يوجد تهديد آخر للأمن فى هذه المرحلة”.