قبل ساعات من «تنصيبه».. مظاهرات حاشدة ضد ترامب

تظاهر المئات مساء الخميس فى نيويورك وبعض الولايات الأمريكية، ضد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب وذلك قبل ساعات من تنصيبه رسميا .

خلال هذه المسيرات الاحتجاجية رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لترامب، كما طالبوا بالتصدى لأفكار ومشاريع الرئيس الجديد التى يطغى عليها التمييز والكراهية.