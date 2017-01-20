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قبل ساعات من «تنصيبه».. مظاهرات حاشدة ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب

قبل ساعات من «تنصيبه».. مظاهرات حاشدة ضد ترامب

الجمعة، 20 يناير 2017 09:18 ص

تظاهر المئات مساء الخميس فى نيويورك وبعض الولايات الأمريكية، ضد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب وذلك قبل ساعات من تنصيبه رسميا .

خلال هذه المسيرات الاحتجاجية رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لترامب، كما طالبوا بالتصدى لأفكار ومشاريع الرئيس الجديد التى يطغى عليها التمييز والكراهية.

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