اتهام «سي إن إن» بالتحريض على قتل ترامب

فاجأت شبكة ” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، المستمعين إلى تقاريرها ومشاهدي برامجها حينما أعلنت أنها تتخيل سيناريو اغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وصدم هذا الخبر محللين ومسؤولين في العاصمة الروسية أيضاً.

وصدر تعليق على هذا الخبر من قبل السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الذي كشف أنه يرى مبررا لاتهام الشبكة الإخبارية الأمريكية، بالتحريض على اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في تغريدة بوشكوف على حسابه الخاص في “تويتر”: تجاوزت “سي إن إن” الخط الأحمر، فتخيُّل إمكان اغتيال الرئيس تفوح منه رائحة التحريض.